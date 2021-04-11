بتوجيه إيراني تحالف سنّي بزعامة الخنجر

بتوجيه إيراني تحالف سنّي بزعامة الخنجر
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أُعلن في العاصمة العراقية بغداد في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد عن تأسيس تحالف “العزم” والذي يضم شخصيات و أحزاباً وقوى سياسية سنية لخوض الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في شهر تشرين الأول المقبل.وقال مصدر مطلع ، ان التحالف انتخب بالاجماع  خميس الخنجر رئيسا للتحالف الجديد.ويضم التحالف كل من: خالد العبيدي، سليم الجبوري، صلاح مزاحم الجبوري، مثنى السامرائي، محمد الكربولي، جمال الكربولي، راكان الجبوري، سلمان اللهيبي، محمد العبد ربه، قتيبة الجبوري.ووفقا للمصدر فإن هذا التحالف سيكون ندا لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في المنافسة على المقاعد في المناطق ذات الغالبية السنية خلال الانتخابات المقبلة.واضاف المصدر ان هذا التحالف جاء تشكيله بتوجيه إيراني ليكون للسنة ثلاثة تحالفات رئيسية والجميع تحت رعايتها.يذكر ان الخنجر مصنف ضمن قائمة الارهاب الدولية ومشمول بالعقوبات الأمريكية  لتعاونه مع إيران في قتل العراقيين.

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