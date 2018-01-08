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بتوجيه من سليم الجبوري..اتحاد القوى: “التاجر مثنى” أو المقاطعة لجلسات البرلمان!!
نواب يطالبون الجبوري بادراج المكافئة التقاعدية لضباط الجيش السابق في موازنة 2018
حكومة البصرة تعتزم بناء مرقداً لشيطان إيران “خميني” مقابل رفض الأهالي
حزب بارزاني ينفي تحالفه مع حزب طالباني في الانتخابات القادمة
مصدر:السعي لانتخاب رئيساً لبرلمان كردستان
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المنافذ الحدودية: أكثر من 344 مليار دينار الايرادات لعام 2017
وزير النفط:عمليات تصدير الغاز ساهمت في دعم الاقتصاد الوطني
العلاق:ربط المنافذ الحدودية بشبكة الكابل الضوئي لمنع التزوير
الزراعة النيابية:ملف فساد “المبادرة الزراعية”من أكبر ملفات الفساد في العراق
أمانة الوزراء:أكثر من 70 دولة ستحضر مؤتمر اعمار العراق في الكويت
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