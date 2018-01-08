بتوجيه من سليم الجبوري..اتحاد القوى: “التاجر مثنى” أو المقاطعة لجلسات البرلمان!!

بتوجيه من سليم الجبوري..اتحاد القوى: “التاجر مثنى” أو المقاطعة لجلسات البرلمان!!
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن تحالف القوى العراقية، الاثنين، مقاطعة جلسات مجلس النواب المقبلة، فيما قدم شرطا لاستئناف حضورهم.وقال رئيس كتلة التحالف صلاح الجبوري  في حديث صحفي له اليوم، إن “ما يحصل من قبل البعض النواب، هو سرقة مجلس النواب والهيمنة على قرار المجلس”، متهماً بعض نواب كتلة الأحرار ورئيس كتلة صادقون، بـ”أعمال فوضى لإفشال عملية استبدال أحد أعضاء مجلس النواب، رغم إستيفاء كافة الإجراءات القانونية والأصولية للعملية”.وأضاف الجبوري، أن “هؤلاء لا يسمحون بتطبيق القانون، فهم أثناء ترديد القسم من قبل مثنى السامرائي اعتدوا عليه، وبعد تدخل النائب محمد الكربولي لفض النزاع، تم الاعتداء عليه أيضاً”، لافتاً إلى أن “الاعتداءات كانت بالكلام والتشابك بالأيدي”.وأوضح أن “تحالف القوى العراقية طالب بأن يكون هناك أعتذار من هؤلاء الأشخاص للبرلمان أولاً ولتحالف القوى والنواب الذين تم الاعتداء عليهم ثانياً”، مؤكداً أنه “بخلاف ذلك فالتحالف لم يشارك في الجلسات المقبلة، حيث لا يمكن أن يدار البرلمان بهذه الطريقة البلطجية”.وشهد مجلس النواب، خلال جلسته الثالثة التي عقدت اليوم الاثنين، مشادة كلامية بين رئيس البرلمان سليم الجبوري ونواب من كتلة الأحرار، اعتراضاً على ترشيح مثنى السامرائي إلى عضوية المجلس، كبديل للنائب عن تحالف القوى الوطنية المستقيل مطشر السامرائي.وذكر مصدر برلماني ان “صفقة” تمرير مثنى في مجلس النواب جاءت بمنح سليم الجبوري 11 مليون دولار!.

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