بتوجيه من مسرور ..القائد العام يطلق سراح الأكراد الذين خرقوا أمن كركوك!

بتوجيه من مسرور ..القائد العام يطلق سراح الأكراد الذين خرقوا أمن كركوك!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال، مصطفى الكاظمي، مع رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني، الأربعاء، أوضاع كركوك الأخيرة.وذكر بيان لحكومة الإقليم، أن “رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني اجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، تناولا فيه الوضع في مدينة كركوك ، حيث وبعد نجاح عملية الانتخابات حاول البعض اثارة الفوضى بهدف التشويش على نجاح العملية”.وأضاف البيان، أن “الطرفين اتفقا على عدم السماح لاي شخص او جهة بخلق الفتنة والفوضى والحاق الضرر بالسكان والاملاك العامة ، وضرورة انهاء هذا الوضع الأمني غير المرغوب فيه في كركوك”.وقرر رئيس الوزراء العراقي، بحسب البيان، “اطلاق سراح كل الذين تم اعتقالهم في كركوك”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *