بتوجيه من ميليشيا الحشد قضاء زيدان يحول اغتيال مواطن إلى قضية جنائية!!

بتوجيه من ميليشيا الحشد قضاء زيدان يحول اغتيال مواطن إلى قضية جنائية!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن مجلس القضاء الأعلى بزعامة فائق زيدان، الخميس (11 آذار 2021)، تصديق اعترافات المتهم بقتل والد المحامي المختطف علي جاسب.وقال القضاء في بيان ، إن “محكمة تحقيق العمارة صدقت اعترافات المتهم بجريمة قتل المجنى عليه (جاسب حطاب الهليجي) والد المحامي المختطف (علي) بعد القاء القبض عليه من قبل السلطات الامنية في غضون ساعات من وقوع الجريمة”.وأضاف، أن “المتهم افاد باعترافاته أن المجنى عليه زوج عمته كان يتهمه بإختطاف ابنه ما أدى الى حدوث خلافات وصلت لتقديم شكوى ضده والتنازل عنها”، مبينا أن “الضغوطات التي تعرض لها دفعته الى قتل المجنى عليه”.وكان مصدر أمني، قد أفاد يوم أمس، بأن مجهولين اثنين، قاموا باغتيال والد المحامي علي جاسب في محافظة ميسان من خلال اطلاق النار عليه  وهم من منتسبي ميليشيا “انصار الله الاوفياء” التي يتزعمها الارهابي حيدر الغراوي  وتم تحويل القضية الى جنائية بتوجيه من الحشد لعدم إحراج الكاظمي أمام الشعب وهي نفس الجهة التي اختطفت  الناشط المحامي علي جاسب.

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