بختيار:معصوم سيتخلى عن منصبه في حال إصرار العبادي عدم الحوار مع أربيل

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الشمري:العراق وافق على فتح قنصلية للسعودية في البصرة
صحيفة:إرسال قوات بريطانية لحماية القوات الأمريكية
حزب الدعوة:نرفض ترؤس معصوم لمؤتمر الكويت لاعمار العراق لعدم امتلاكه المعلومات!
الأمن النيابية:اجتماع قريبا مع العبادي لبحث التواجد الأمريكي في العراق
نائب:المحكمة الاتحادية أبلغت رؤساء الكتل بعدم تأجيل الانتخابات
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حزب الدعوة:نرفض ترؤس معصوم لمؤتمر الكويت لاعمار العراق لعدم امتلاكه المعلومات!
الزراعة النيابية: تراجع القطاع الزراعي بسبب اغراق الاسواق بالمنتوجات الخارجية
العبادي يدعو مجلس النواب الإسراع في التصويت على موازنة 2018
بارزاني يعلن استعداده للتعاون مع بغداد للكشف عن عمليات بيع النفط
الولايات المتحدة تمنح العراق 75 مليون دولار للمساهمة في استقراره
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