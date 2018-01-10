بختيار:معصوم سيتخلى عن منصبه في حال إصرار العبادي عدم الحوار مع أربيل

بختيار:معصوم سيتخلى عن منصبه في حال إصرار العبادي عدم الحوار مع أربيل
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- هدد القيادي البارز في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار، الأربعاء، بأن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم سيضطر للتخلي عن منصبه إذا لم يتوصل إقليم كردستان إلى حل مع الحكومة الاتحادية بشأن المشاكل العالقة، فيما هدد رئيس الوزراء حيدر العبادي بدفع “ضريبة سياسية” بسبب مواقفه.وقال بختيار في تصريح صحفي له اليوم: إنه “إذا لم نصل إلى نتيجة في النهاية، فإن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم سيضطر حينها إلى التخلي عن منصبه الذي لن يكون أغلى من حبه لشعبه، صحيح أنه من أكثر السياسيين تأنياً وتحملاً، لكنه ثوري في الوقت المناسب”.وهدد بخيتار رئيس الوزراء حيدر العبادي بأنه “سيدفع ضريبة سياسية في حال استمرار رفضه التفاوض، على رغم من عدم قدرته التهرب في النهاية من الجلوس على طاولة الحوار، لأنه سيؤثر في المساعدات الدولية للعراق”.وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر رفض في تصريح سابق اليوم ترؤس رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وفد العراق في مؤتمر الكويت للدول المانحة لاعادة اعمار المناطق المحررة، عازيا ذلك إلى عدم امتلاك معصوم أي معلومات أو صلاحيات بشأن اعمار المناطق المحررة وحاجتها المالية. 

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