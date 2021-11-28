بختيار يطالب الأحزاب الحاكمة في الإقليم بإعادة(700) مليون دولار المسروقة للشعب

بختيار يطالب الأحزاب الحاكمة في الإقليم بإعادة(700) مليون دولار المسروقة للشعب
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- طالب القيادي البارز في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار، الاحد، القيادات الكردية بإعادة  700 مليون دولار التي سرقت من موارد الإقليم ودفنها تحت الارض، مطالبا القيادات السياسية المتهمة بتسليم الاموال وانصاف المواطنين.وقال ملا بختيار في كلمة امام كوادر الاتحاد، ان “هناك من سرق 200 مليون دولار، وهناك من سرق 500 مليون دولار. عليهم ان يخرجوا الأموال التي يخبئونها تحت الأرض”.واوضح، في العام المقبل ستجري انتخابات الاقليم، ووفق الأوضاع الحالية وضعنا سيسوء اكثر وانه ليس هناك خيار آخر اما تحمل المسؤولية وحل المشاكل او فقدان الثقة”.وتابع، انه “يمكن حل مشكلة “مِنَح” الطلاب بعشرة ملايين دولار واذا لم تحل المشكلة فان التظاهرات ستتجدد”.واشار الى ان “حكومة الاقليم لم تجد حلا لمشكلة التظاهرات، فاكتفت بايقاف دوام الجامعات في مناطق السليمانية وحلبجة لأسبوع آخر وشددت قبضتها الأمنية بنشر افراد الأجهزة الأمنية في كل مكان، فيما لم يتم الى الآن الافراج عن جميع المعتقلين”.

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