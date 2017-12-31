بدر:إجلاء جماعات إرهابية من قبل القوات الأمريكية

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف الأمين العام لمنظمة بدر فرع الشمال محمد مهدي البياتي, الاحد, عن وجود عمليات إجلاء لقادة جماعة “الرايات البيض” الإرهابية من قبل مروحيات الجيش الأمريكي في أطراف قضاء طوز خورماتو, مشيرا الى أن أهالي المناطق الكردية أكدوا المعلومات .وقال البياتي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “القوات الأمنية والحشد الشعبي شرعا بعمليات أمنية واسعة لملاحقة عناصر الرايات البيض وداعش الإجرامي في أطرف طوز خورماتو شرقي صلاح الدين”.وأضاف أن “الأهالي في القرى الكردية أكدوا أنه بعد وصول قواتنا لمطاردتهم واعتقالهم أو قتلهم قامت القوات الأميركية بعمليات واسعة بمروحياتهم لإجلاء قادة جماعة الرايات البيض الإرهابيين بعد هزيمتهم على يد الحشد الشعبي والقوات الأمنية”.وأشار إلى أن “جماعة الرايات البيض هم عبارة عن خليط من جماعات تكفيرية وأحزاب سياسية كردية متمردة على القانون”، موضحا أن ” القوات المشتركة تدقق بالشهادات وستعلن موقفها النهائي خلال الساعات المقبلة”.واتهمت مصادر أمنية وسياسية موثوقة القوات الأمريكية بإجلاء مئات القادة من تنظيم داعش منذ عام 2014 ولغاية انتهاء عمليات تحرير غربي الانبار بينهم عرب وأجانب على خلفية هزيمتهم على يد القوات الأمنية