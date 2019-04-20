بدر:استجابة للطلب الإيراني سنلغي الاتفاقيات الموقعة بين العراق والسعودية والأردن ومصر!

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت كتلة بدر البرلمانية، السبت 20 نيسان 2019، عن عزم كتل سياسية في البرلمان إلغاء الاتفاقيات الأخيرة بين بغداد والقاهرة والرياض وعمان كونها “جاءت بضغط أميركي على حساب مصلحة العراق”.

وقال النائب عن الكتلة كريم المحمداوي في حديث صحفي، إن “جميع الاتفاقيات التي وقعها العراق مع السعودية والاردن ومصر جاءت بضغط وطلب من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الشيء معلوم لدينا”.

وأضاف المحمداوي، ان “كتلا برلمانية تعتزم الغاء هذه الاتفاقيات من خلال تصويت مجلس النواب على ذلك، لكونها تقدم مصالح البلدان الأخرى على حساب العراق والعراقيين، وهذا ما لن نقبل به إطلاقا”.

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، قد وقع عدة اتفاقيات، وتفاهمات ثنائية، مع كل من مصر، والأردن، والسعودية، وإيران، بمجالات اقتصادية وتجارية عدة.

وزار وفد عراقي كل من إيران والسعودية، لتوقيع الاتفاقيات الثنائية، فيما وقع عبد المهدي، مع نظيره الأردني، عمر الرزاز ، اتفاقيات تعاون مشترك، على الحدود بين البلدين.

واشتملت الاتفاقيات مع الدول المذكورة، على الصناعات البتروكيمياوية، والربط الكهربائي، والمنافذ الحدودية، وافتتاح المناطق الصناعية، فضلاً عن تبادل الخبرات الصناعية والعسكرية، والتعاون الاستخباري.