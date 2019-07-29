بدر:الحشد “منضبط”!!

بدر:الحشد “منضبط”!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت كتلة بدر النيابية، الاثنين (29 تموز 2019)، حقيقة مماطلة بعض الفصائل التابعة للحشد الشعبي، في الامتثال للأمر الديواني لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الخاص بالحشد الشعبي.وقال رئيس كتلة بدر النيابية، حسن الكعبي، في حديث  صحفي، إن “الحشد الشعبي قوة أمنية عراقية وجميع الفصائل التابعة لها قد وافقت على الامر الديواني لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي”.وأكد الكعبي، “عدم رفض أي فصيل أو لواء بالحشد الشعبي، الامتثال لقرار عبد المهدي، حيث أعلن الجميع مسبقاً تأييدهم للأمر الديوانية”، مبيناً أن “فصيل بدر كان أول المؤيدين لقرار انضمام الحشد الشعبي إلى المنظومة الأمنية”.ووصف رئيس كتلة بدر، انباء مماطلة بعض الفصائل في الامتثال للأمر الديوانية، بأنها “معلومات كاذبة وغير حقيقية تهدف إلى تشويه سمعة الحشد الشعبي وصورته، من أجل اظهار الحشد وكأنه جهة غير منضبطة”.واشار إلى أنه “ليس هنالك أي ربط بين موضوع هيكلة الحشد الشعبي ودمجه مع المنظومة الامنية وبين وساطات ايرانية”، مؤكدا ان “الحشد الشعبي ملتزم بتنفيذ الامر الديواني السابق والحالي طالما أصبح ضمن المنظومة الامنية”.وكانت وسائل الاعلام قد تناقلت في وقت سابق، انباء مفادها ان بعض الفصائل المسلحة التابعة للحشد الشعبي، تحاول المماطلة في الاستجابة لقرارات الحكومة القاضية بهيكلة الحشد واخضاعها ومقراتها وترسانتها العسكرية لسلطة الدولة.

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