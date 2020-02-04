بدر:النائب فائق الشيخ علي سيحرم من المشاركة في الانتخابات القادمة

بدر:النائب فائق الشيخ علي سيحرم من المشاركة في الانتخابات القادمة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى رئيس كتلة بدر النيابية، حسن شاكر، الثلاثاء، ان الدعوى التي رفعها رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، على النائب فائق الشيخ علي، ستؤدي الى سحب عضويته وحرمانه من المشاركة في الانتخابات المقبلة. وقال شاكر في حديث صحفي، إن “الدعوى التي رفعها العامري، ضد الشيخ علي، بتهمة القذف والتشهير، ستؤدي الى منعه من خوض الانتخابات المقبلة”.وأضاف أن “هذا الامر سيؤدي ايضا الى سحب عضويته من مجلس النواب الحالي، في حال كسب العامري القضية”، لافتا الى انه “كان هناك توجها برلمانيا بسحب عضوية الشيخ علي، بعدما مجد المجرم احمد حسن البكر والنظام المقبور”.وكان قاضي تحقيق محكمة الكرادة اصدر، 27 كانون الثاني 2020، قرارا بحق النائب فائق الشيخ علي، إثر شكوى تقدم بها ضده  رئيس تحالف الفتح هادي العامري.وحسب نص قرار القاضي، جاء الأمر بعد تقديم العامري، لوثائق وتغريدات وقرص “سي دي”، إلى المحكمة ضد النائب فائق الشيخ.وتعود القضية إلى تصريحات للنائب فائق الشيخ، ضد العامري توعده فيها بملاحقته دوليا، بتهم قال إنها تتعلق بـ”جرائم قتل” ضد المتظاهرين والطيارين والضباط العراقيين بعد احتلال العراق عام 2003.وأكد فائق الشيخ علي، عزمه التواصل مع المحكمة الجنائية الدولية، لملاحقة العامري بتهمة ارتكاب “جرائم” قتل ضد العراقيين حسب قوله.

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