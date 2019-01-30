بدر:الولايات المتحدة تضغط على الحكومة لعودة البيشمركة إلى كركوك

بدر:الولايات المتحدة تضغط على الحكومة لعودة البيشمركة إلى كركوك
آخر تحديث:

 كركوك/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي التركماني في منظمة بدر، محمد البياتي، الأربعاء (30 كانون الثاني 2019)، إن الولايات المتحدة تضغط باتجاه عودة البيشمركة الكردية الى كركوك، فيما أشار الى أن الأطراف العراقية “غير جادة بالحديث عن ذلك”.وذكر البياتي في تصريح صحفي، إن “مرحلة ما بعد التحرير تحتاج الى مفارز من قوات خاصة واستخبارات لملاحقة أوكار داعش في الحويجة والصحراء لأنها تنشط بين حين وآخر”.أما بخصوص الأزمة السياسية في كركوك، يقول البياتي هناك “اتفاق لتقاسم السلطة بين المكونات الثلاثة في كركوك ترعاه لجنة من رئاسة الوزراء مشكلة قبل عام”.وبيّن، أن الاتفاق يضمن إعطاء منصب المحافظ للكرد، ورئاسة المجلس للتركمان ونائب المحافظ للعرب “لكن مقاطعة أعضاء كرد لمجلس المحافظة هو من يعطل تنفيذ الاتفاق”.وتابع، أن الحديث عن عودة البيشمركة الى كركوك “غير جدي من الأطراف العراقية، لكنّ السفارة الامريكية تضغط باتجاهه”وأشار الى أن الفوج الذي ارسله رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، إلى كركوك، “هو قوات مدربة على أفضل مستويات ولديه خبرات كبيرة في القتال”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *