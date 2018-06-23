بدر:تمديد عمل البرلمان ليس مخالفا للدستور

بغداد/شبكة أخبار العراق-اكد رئيس كتلة بدر النيابية، محمد ناجي، اليوم السبت، ان التعديل الرابع على قانون انتخابات مجلس النواب الذي تضمن تمديد البرلمان في عمله ليس مخالفا للدستور.وقال ناجي في تصريح صحفي له اليوم، ان “مجلس النواب انهى القراءة الاولى للتعديل الرابع على قانون انتخابات مجلس النواب”، مبينا ان “التعديل تضمن استمرار مجلس النواب في عمله لحين مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات”.واشار الى ان “التعديل ليس مخالف للدستور لانه لم يشر الى عدم دستورية استمرار مجلس النواب”، لافتا الى ان “الدستور ذكر ان عمر البرلمان اربع سنوات تقويمية لكن لا يمنع من الاستمرار”.واضاف ناجي ان “هناك خلل دستوري في عدم معالجته للطعون المقدمة على نتائج الانتخابات، وانتهاء عمل مجلس النواب، وفترة الفراغ بينهما”، موضحا ان “مجلس النواب من خلال تعديل قانون الانتخابات يحاول معالجة الثغرة الدستورية واعطاء الاستمرارية للبرلمان لحين المصادقة على اسماء المرشحين”.وكان مجلس النواب اعلن مساء أمس الجمعة، اكمال القراءة الاولى لمقترح تمديد عمله التشريعي.يشار الى ان اللجنة القانونية اعلنت، امس، ان المقترح المقدم ينص على استمرار عمل البرلمان لحين المصادقة على نتائج الانتخابات.يذكر ان مجلس النواب استأنف جلسته في وقت سابق من يوم امس الجمعة، بحضور 60 نائباً ورئاسة سليم الجبوري.