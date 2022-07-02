بدر:جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد نهاية العطلة التشريعية لمجلس النواب

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
حزب طالباني:لايوجد أي تقارب مع حزب بارزاني حول المرشح التوافقي لرئاسة الجمهورية
حزب بارزاني سنتفق مع الإطار على تمرير مرشحنا لرئاسة الجمهورية
نائب كردي:بلاسخارت ستجتمع بالأحزاب الكردية لمناقشة قانون انتخابات الإقليم
الإطار:لن نقدم تنازلات في تشكيل الحكومة القادمة
الإطار يجدد تأكيده لا ولاية ثانية للكاظمي
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
صالح:إطلاق مشاريع تكنولوجية مدرة للدخل في موازنة 2023
وزارة الزراعة:إيران وذيولها وراء رفع نسبة التصحر في العراق
سياسي كردي:حكومة بارزاني وبرلمانه يمثل تحدي كبير لحكومة وبرلمان المركز
المالية النيابية:سنراقب”بشدة” صرف مبالغ قانون الأمن الغذائي
الطاقة النيابية ترد على الإقليم:انتظروا قرارنا الصارم تجاه عدم احترامكم للدستور والقانون
-
- رياضية
- تحقيقات
الغمّان زعماء الإطار..العراق آخر ما نفكر به..المناصب والأموال قبلتنا
العملية السياسية على حافة الخطر بعد الإستقالة الصدرية
العراق من إنتاج أكثر من (4)ملايين طن من القمح سنوياً إلى الإستيراد بسبب الفساد والفشل
فقدان 50% من خزين المياه والحكومة في سباتها تجاه إيران وتركيا
بقاء الكاظمي أحد سيناريوهات إنفراج الأزمة السياسية
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN