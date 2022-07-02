بدر:جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد نهاية العطلة التشريعية لمجلس النواب

بدر:جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد نهاية العطلة التشريعية لمجلس النواب
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن كتلة بدر البرلمانية مهدي تقي، السبت، عن موعد عقد جلسة البرلمان العراقي الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.وقال تقي، في حديث صحفي، ان “عقد جلسة البرلمان العراقي الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، ستكون بعد بدء الفصل التشريعي الجديد، أي بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، وهذا الامر عليه توافق بين الكتل والأحزاب السياسية”.وبين ان “الوقت من الان لغاية عقد الجلسة كافي لحصول اتفاق كردي – كردي على مرشح رئاسة الجمهورية، وفي حال عدم حصول الاتفاق فسيتم عقد الجلسة وسوف يدخل الكرد بأكثر من مرشح ويبقى تصويت النواب هو الفصيل لحسم انتخاب رئيس الجمهورية”.

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