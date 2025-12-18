بدر الإيرانية:تعثر تشكيل الحكومة الجديدة نتيجة غياب التوافق السياسي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّر القيادي في منظمة بدر الإيرانية مختار الموسوي،الخميس، من تعثر تشكيل الحكومة الجديدة نتيجة غياب التوافق الحقيقي بين القوى السياسية، مؤكداً أن المشهد الحالي يشهد جموداً واضحاً في المفاوضات وعدم وجود خطوات جدية لحسم الخلافات.وأوضح الموسوي في حديث صحفي، أن تشكيل الحكومة لن يتم بسرعة ما لم تتوصل المكونات السياسية، بمختلف أطيافها، إلى تفاهمات حقيقية تبدأ بحسم منصب رئاسة الجمهورية، يليها الاتفاق على رئاسة مجلس النواب، تمهيداً لانطلاق الدورة البرلمانية الجديدة وفق المسار الدستوري.وأشار إلى أن استمرار الخلافات سيؤدي إلى تأخير تشكيل الحكومة لأكثر من شهرين، الأمر الذي سينعكس سلباً على الاستقرار السياسي ويعطل تنفيذ الخطط الحكومية والبرامج الخدمية المنتظرة. ودعا الموسوي القوى السياسية إلى تجاوز الحسابات الحزبية الضيقة وتغليب المصلحة الوطنية، محذراً من أن إطالة أمد الأزمة قد تفاقم التحديات الاقتصادية والأمنية التي يواجهها البلد.

