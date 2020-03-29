بدر الإيرانية:تكليف الزرفي قرار أمريكي

بدر الإيرانية:تكليف الزرفي قرار أمريكي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي، الأحد، عن دخول أميركية كبيرة إلى العراق خلال فترة التظاهرات التي شهدتها البلاد، وفيما أشار إلى أن الانسحاب الأميركي من القواعد قد يمهد لخطوات أخرى.وقال الكعبي في تصريحات متلفزة ، إن “ الولايات المتحدة الأميركية استغلت فترة التظاهرات وادخلت قوات كبيرة للعراق”، مبينا أن “اميركا سعت لاستغلال التظاهرات والقيام بما يشبه الانقلاب لكنها فشلت في ذلك”.وأضاف أن “الحديث الذي يجري عن انقلاب ومواجهة عسكرية هدفه فرض رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي”، مشيرا إلى أن “الزرفي جاء عبر سياقات غير دستورية”.وبشأن الانسحاب الأميركي من القواعد، بين الكعبي أن “الانسحاب الأميركي بمثابة إعادة انتشار وقد يمهد لخطوات أخرى”، محذرا من “نوايا أميركية لخلخلة وارباك الأوضاع الأمنية في البلاد”.

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