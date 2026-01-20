بدر الإيرانية تحذر من تدهور الأوضاع في سوريا

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّر النائب عن كتلة بدر الإيرانية، مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء، من تداعيات تدهور الأوضاع الأمنية على الحدود العراقية-السورية، داعياً الجهات الأمنية إلى رفع مستوى الجهوزية، وتعزيز التحصينات، وتكثيف المراقبة الإلكترونية لمنع أي محاولات تسلل لعناصر تنظيم داعش.وقال الموسوي في تصريح  صحفي، إن “التطورات الأمنية قرب الحدود، ولا سيما التوتر بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) الإرهابية، قد تشكل مخاطر على العراق، محذراً من احتمال استغلال هذه الأوضاع ضمن مخطط خارجي لإعادة إدخال عناصر داعش إلى البلاد، على غرار انسحابهم السابق”.وأضاف أن “القوات الأمنية يجب أن تبقى في حالة استنفار على مدار 24 ساعة، مع التركيز على المناطق الصحراوية الغربية وشمال نينوى، مؤكداً أن مجلس النواب سيستضيف وزيري الدفاع والداخلية ورئيس أركان الجيش للاطلاع على آخر التطورات الأمنية على الحدود”.وكانت رئاسة مجلس النواب قد حددت، أمس الاثنين، موعد جلسة خاصة لمناقشة الملف الأمني وضبط الحدود مع دول الجوار بحضور قيادات عسكرية وأمنية.

