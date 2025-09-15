بدر الإيرانية تُهين وزارتي الدفاع والداخلية وتعتبر الحشد هو من “يحمي العراق “فقط !!!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في منظمة بدر الإيرانية النائب مختار الموسوي،الاثنين، أن قوات الجيش وشرطة الحدود المرابطة عند الحدود مع سوريا لن تترك مواقعها في ظل وجود الحشد الشعبي في تلك المنطقة!!.وقال الموسوي في حديث صحفي، إن ” قوات الجيش والشرطة لاقيمة لها بدون الحشد الشعبي الذي يمثل ركيزة أمنية أساسية لاستقرار العراق ومشروع المقاومة وضمان ديمومة الأمن في الداخل، إذ إن وزارتي الداخلية والدفاع لا تستطيعان الصمود من دون إسناد قوات الحشد الشعبي!!!”.وأضاف أن “الحشد تمكن من تغيير المعادلة العسكرية وإفشال مخططات الإرهاب الداعشي، وله بصمة واضحة في معارك التحرير ضد المجاميع الإجرامية منذ عام 2014 وحتى اليوم، ما يستدعي وجود قانون ينظم عمله!!”.وبين أن “القوات العسكرية المتواجدة على الحدود مع الجانب السوري لن تترك مواقعها في ظل تواجد الحشد الشعبي، حيث أكدت أنها ستنسحب في حال انسحاب الحشد من الشريط الحدودي مع سوريا!!!”.

