بدر الإيرانية: منصب النائب الأول لرئيس البرلمان من حصتنا
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في منظمة بدر الإيرانية معين الكاظمي،الثلاثاء، إن كتل العصائب وبدر ودولة القانون تمتلك شخصيات مؤهلة لتولي هذا المنصب، لافتاً إلى أن من يحصل على هذا المنصب يُحسب ضمن استحقاقاته في الحكومة، ويعادل 15 مقعداً نيابياً. وأشار إلى أنه في حال تمسك دولة القانون برئاسة مجلس الوزراء، فلن تحظى بمنصب النائب الأول لمجلس النواب، ليكون هذا المنصب حينها من نصيب كتلتي صادقون أو منظمة بدر. وأضاف الكاظمي أن هناك العديد من الأسماء المرشحة من قبل أعضاء الكتل، إلا أن القرار النهائي لم يحسم بعد لأي جهة أو شخصية معينة ضمن الإطار التنسيقي.

