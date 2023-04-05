بدر :الحشد باقٍ في جرف الصخر ولن يخرج منها!!

بدر :الحشد باقٍ في جرف الصخر ولن يخرج منها!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب عن كتلة بدر النيابية كريم عليوي المحمداوي، الأربعاء، إلى محاسبة السياسي المثير للجدل خميس الخنجر قانونيا على خلفية تصريحاته الخطيرة والتي تمثل عودة اهالي جرف الصخر الى مناطقهم .وقال المحمداوي في حديث صحفي، إنه “يفترص بالخنجر عدم اطلاق هكذا تصريح خطيرة تمثل تهديدا لأمن واستقرار وحدة العراق “. مضيفا أن “دعوات الخنجر لإخراج الحشد الشعبي من المناطق خلافا لما يريده الشارع السني لاعتبارات عديدة اولها وجود الحشد ضمانة حقيقية لوحدة وسيادة البلاد”.مطالبا بضرورة ملاحقة ومحاسبة الخنجر قانونيا على خلفية تصريحاته الخطيرة والتي تمثل عودة للارهابيين “. مؤكدا أن ” الحشد الشعبي مؤسسة رسمية ضمن مؤسسات الدولة ولن نسمح لاي جهة المساس بالحشد “.

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