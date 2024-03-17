بدر الفحل محافظا لصلاح الدين

بدر الفحل محافظا لصلاح الدين
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تكريت/ شبكة أخبار العراق- صوت مجلس محافظة صلاح الدين، اليوم الاحد، على انتخاب محافظ للمحافظة.وقال مراسلنا،ان “مجلس المحافظة صوت لبدر محمود الفحل محافظا للمحافظة باجماع اعضاء المجلس “.وكان المجلس انتخب احمد الجبوري (ابو مازن) في ممارسة شابها الشبهات، مما دعا رئاسة الجمهورية على عدم المصادقة على انتخابه لتورطه بكثير من ملفات الفساد.

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