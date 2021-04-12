بدر النيابية تطالب بأشراكها في الحوار العراقي الأمريكي

بدر النيابية تطالب بأشراكها في الحوار العراقي الأمريكي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعت كتلة بدر النيابية، الاحد، الى اشراك لجنة الامن والدفاع النيابية بالاتفاقية التي تجري بين الحكومة والقوات الاميركية للخروج من العراق والاطلاع على تفاصيل الاتفاق.وقال النائب عن بدر حسن شاكر في حديث صحفي:ان “اميركا غير جادة بنواياه بالخروج من العراق وجميع اتفاقات السابقة لم تفي بها”.واضاف ان “الحل الامثل هو ان يكون للجنة الامن والدفاع النيابية دور فاعل بالحور مع واشنطن وعلى اطلاع تام بالاتفاق الذي يجري بين الحكومة الاميركان حول خروجهم من العراق”.واضاف ان “الجانب الاميركي تحدث عن بقاء بعض الاستشاريين ويجب اعلام القوات العراقية بشان تلك الاستشارية واعداد المستشارين وجنسياتهم ومهامهم بشكل تفصيلي وعدم ترك الامور سائبة”.واوضح شاكر انه “لا يمكن التصديق بكلام الجانب الاميركي بالخروج من العراق ما لم يرى التنفيذ فعلي على ارض الواقع”.

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