بدر تجدد تأكيدها بالوقوف مع إيران ضد الولايات المتحدة

بدر تجدد تأكيدها بالوقوف مع إيران ضد الولايات المتحدة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في منظمة بدر النائب الحالي محمد سالم الغبان، الخميس، عن تعرض العراق الى ضغوط من اجل الانضمام للمحور المعادي لإيران، محذرا من أن ذلك سيكلف العراق ثمناً باهظاً على جميع الأصعدة.وقال الغبان في تصريح صحفي، إن “من مصلحة العراق أن يكون مع إيران، مبينا أن “هناك ضغوطاً على العراق للانضمام إلى المحور المعادي لإيران”.وأضاف الغبان، أن “ذلك سيكلف العراق ثمناً باهظاً على جميع الأصعدة، إن لم نقل إنه غير ممكن من الناحية الواقعية لعوامل عدة ولأسباب موضوعية”.وفي السياق نفسه اكد أمس الاربعاء هادي الاربعاء امين عام منظمة بدر خلال لقاءه بالرئيس العراقي برهم صالح انه والحشد الشعبي مع إيران ولن يلتزموا بتوجيهات الحكومة بالحياد.

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