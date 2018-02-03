بدر للدول المانحة:لن يلغى الحشد إلا بقرار من خامئني والعراق ليس بحاجة إلى أموالكم!

بدر للدول المانحة:لن يلغى الحشد إلا بقرار من خامئني والعراق ليس بحاجة إلى أموالكم!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن كتلة بدر النيابية، فالح الخزعلي، اليوم السبت، ان الحشد الشعبي باقٍ، ولا يمكن لأي جهة حله بعدما حصل على قاعدة قانونية منحها مجلس النواب اليه، مبيناً أنه ليس من حق أي دولة ان تملي علينا شروطها مقابل دعم العراق.وقال الخزعلي في حديث صحفي له اليوم، ان “العراق ليس كالسابق، فبعد تحرير البلاد من سيطرة تنظيم داعش الارهابي بفضل دماء العراقيين، عاد البلد الى مكانته ووضعه الطبيعي في المنطقة”.وأضاف، أن “البلاد بحاجة لتعاون ودعم جميع الدول لإعادة اعمار المدن المدمرة، لكن لا يمكن لتلك الجهات ان تضع شروطا او املاءات تخص سيادة العراق ومنها الغاء الحشد الشعبي”، مبينا ان “الحشد قوة عسكرية حكومية ولا نسمح بالمساس به”.وأوضح، أن “هناك مطالبات حتى من قبل القوى الداخلية، بالإضافة الى الضغوط الدولية على رئيس الوزراء بشأن موضوع الغاء الحشد الشعبي”. وشدد القيادي في منظمة بدر بأن الحشد الشعبي لن يلغى إلا بقرار من خامئني ،وكشفت صحيفة “الحياة”، في تقرير لها نشرته اليوم السبت، ان تسع دول فرضت على العراق شروطاً للمساهمة بمنح مالية تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار في مؤتمر الكويت.وذكرت الصحيفة، ان “المؤتمر سيتم بمشاركة 70 دولة، إضافة الى منظمات دولية منها البنك الدولي، وسيخصص اليوم الأول منه لعرض الفرص الاستثمارية في العراق، فيما تخصص الأيام الأخرى لجمع مبلغ 100 بليون دولار لإعمار المدن المحررة”، مشيرة الى ان “تسعة دول طالبت العراق بضمانات مقابل مشاركتها في مؤتمر المانحين”.وان دولا عظمى فرضت شرطاً على الحكومة العراقية مقابل تقديم منح لها لاعادة اعمار العراق من بينها وضع جدول زمني لحل ميليشيا الحشد الشعبي.

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