بدر: محافظ بابل “الشاب” كرار جاء للمنصب بطرق ملتوية

بغداد/شبكة أخبار العراق- دعت كتلة بدر البرلمانية، التي يرأسها النائب حسن الكعبي، الأحد (29 أيلول 2019)، إلى تهدئة الأوضاع السياسية في محافظة بابل، على خلفية الحراك لعزل محافظها كرار العبادي، الذي قالت إنه “وصل إلى منصبه بطرق ملتوية”.

وقال رئيس الكتلة حسن الكعبي، في حديث صحفي، إن “الوضع السياسي المتشنج في محافظة بابل والمحافظات الاخرى ينعكس سلباً على تقديم الخدمات إلى المواطنين، ولهذا فأن التهدئة مطلوبة”.

وأضاف الكعبي، ان “الجميع يعلم بأن محافظ بابل الجديد كرار العبادي قدم (إلى منصبه) بطرق ملتوية، ولذا فأن على الحكماء والجهات والكتل السياسية في المحافظة اللجوء إلى القانون لحل هذه المشكلة”، محذرا إياهم من “المساهمة بتوتر الأوضاع، وبالتالي التأثير على الواقع الخدمي”.