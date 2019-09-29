بدر: محافظ بابل “الشاب” كرار جاء للمنصب بطرق ملتوية

بدر: محافظ بابل “الشاب” كرار جاء للمنصب بطرق ملتوية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعت كتلة بدر البرلمانية، التي يرأسها النائب حسن الكعبي، الأحد (29 أيلول 2019)، إلى تهدئة الأوضاع السياسية في محافظة بابل، على خلفية الحراك لعزل محافظها كرار العبادي، الذي قالت إنه “وصل إلى منصبه بطرق ملتوية”.وقال رئيس الكتلة حسن الكعبي، في حديث صحفي، إن “الوضع السياسي المتشنج في محافظة بابل والمحافظات الاخرى ينعكس سلباً على تقديم الخدمات إلى المواطنين، ولهذا فأن التهدئة مطلوبة”.وأضاف الكعبي، ان “الجميع يعلم بأن محافظ بابل الجديد كرار العبادي قدم (إلى منصبه) بطرق ملتوية، ولذا فأن على الحكماء والجهات والكتل السياسية في المحافظة اللجوء إلى القانون لحل هذه المشكلة”، محذرا إياهم من “المساهمة بتوتر الأوضاع، وبالتالي التأثير على الواقع الخدمي”.وكان مجلس محافظة بابل قد قرر الثلاثاء (24 أيلول الجاري)، إقالة المحافظ كرار العبادي من منصبه، وتكليف نائبه الأول حبيب هاشم الحلاوي بإدارة المحافظة لحين تعيين محافظ جديد، وفيما أكد العبادي أنه لن يمتثل للقرار الذي قال إن سببه “إلغاء تعيين ابنة رئيس مجلس المحافظة رعد الجبوري عبر تقارير مزورة”، فقد جمع أعضاء في المجلس، مؤخراً، تواقيع لاستجواب الجبوري وإقالته.

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