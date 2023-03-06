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مصدر قضائي:المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بالدعوى المقامة ضد الحلبوسي بجريمة التزوير
رشيد يستعد لسفرة سياحية إلى إيطاليا بعنوان ” تعزيز العلاقات”
نائب:قوى إدارة الدولة ضد مطالب الشعب في التغيير الديمقراطي الحقيقي
العراق والبنك الدولي يبحثان التعاون المشترك
بدعم من البنك المركزي الإطاري استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار لخدمة الفاسدين وإيران
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العراق والبنك الدولي يبحثان التعاون المشترك
بدعم من البنك المركزي الإطاري استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار لخدمة الفاسدين وإيران
اليوم..أكثر من (172) مليون دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الحشد
رشيد:نسعى الى معالجة الملفات المشتركة مع دول الجوار المتعلقة بأمن الحدود وتدفق المياه من دول المنبع
السوداني لنظيره المصري:جعلنا العراق سوقا للبضائع الإقليمية والدولية
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الرئاسات الثلاث لا تحترم القوانين التي تشرعها وتعيين المستشارين ترضية سياسية
العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
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تظاهرات رافضة لقانون “سانت ليغو” الإنتخابي في بغداد وباقي المحافظات
نائب: قانون “سانت ليغو” قانون الخونة والفاسدين من ائتلاف إدارة الدولة
بالوثيقة..برلمان المحاصصة والفساد يسمح للفاسدين بالترشيح للانتخابات العامة والمحلية
خبير اقتصادي:5% نسبة الإيرادات غير النفطية الى الايرادات العامة مؤشر على فشل حكومة السوداني
حزب بارزاني:14% حصتنا في الموازنة دون أن نمنح بغداد دولارا واحدا من إيراداتنا النفطية وغيرها
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- اذاعة INN