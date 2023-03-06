بدعم من البنك المركزي الإطاري استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار لخدمة الفاسدين وإيران

بدعم من البنك المركزي الإطاري استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار لخدمة الفاسدين وإيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الاثنين، ارتفاعا في البورصة ومحال الصيرفة بالعاصمة بغداد.وقال مراسلنا، إن “بورصتي الكفاح والحارثية سجلتا سعر صرف بلغ 157.000 دينار لكل 100 دولار.وأضاف، أن “اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 158,000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 156,000 دينار لكل 100 دولار” . يذكر ان سعر شراء الدولار من نافذة بيع العملة الفاسدة لمصارف وشركات التحويل المالي = 1320 دينار والفرق الكبير يذهب الى جيوب الحيتان وإيران لتغطية اعمالها الإرهابية في العراق والمنطقة.

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