بدون أسم كعادتها..النزاهة:الحكم على نائب حالي بـ6 سنوات سجن

بدون أسم كعادتها..النزاهة:الحكم على نائب حالي بـ6 سنوات سجن
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، صدور حكمٍ حضوريٍّ بالسجن ست سنواتٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب للدورة الحالية؛ استناداً إلى أحكام القرار  (160 لسنة 1983).وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل قرار الحكم الصادر عن محكمة مكافحة الفساد المركزيَّة، في بيان ، إلى “إصدار المحكمة حكماً  حضورياً بالسجن مُدةَّ ست سنواتٍ مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب للدورة الحالية”، موضحةً أن “قرار الحكم جاء على خلفيَّة تنفيذ الدائرة عمليَّة ضبطٍ بحق المتهم”.وبينت أن “عمليَّة الضبط جاءت بعد تلقيها بلاغاً يتضمن نية المتهم تسلم مبلغٍ قدره (150.000) ألف دولارٍ مقابل الكف عن عرقلة أعمال إحدى الشركات”.وافاد مصدر، ان “النائب الحالي الذي صدر بحقه حكما بالسجن ست سنوات هو النائب محمود ملا طلال من تيار الحكمة بتهمة الرشوة”.

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