بدون ذكر أسم المعتدي..السوداني:نرفض الاعتداء على الأراضي العراقية!

بدون ذكر أسم المعتدي..السوداني:نرفض الاعتداء على الأراضي العراقية!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء، رفضه للاعتداءات على الأراضي العراقية من قبل دول الجوار، مؤكداً أن الأيام المقبلة ستشهد نشر قوات حرس الحدود في بعض المناطق.وقال السوداني خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي ، “خلال اليومين المقبلين سيعقد مجلس الأمن الوزاري اجتماعا لمناقشة الاعتداءات وانتشار حرس الحدود ومن بعدها سيتم اتخاذ قرار لنشر القوات في مناطق التي لا يتواجد فيها حرس الحدود”.ومنذ يومين تتعرض مناطق في اقليم كردستان لقصف صاروخي وبالطائرات المسيرة والطائرات المقاتلة من قبل ايران وتركيا تحت ذريعة انهما تلاحقان عناصر احزاباً معارضة تتخذ من الإقليم ملاذاً وتقوم هذه الاحزاب بأعمال تهدد الأمن الإيراني التركي.يذكر ان السوداني وكل نواب الإطار  يرفضون إدانة الاعتداء الايراني على السيادة العراقية .حتى قطعها للمياه عن البلاد يرفضون تقديم شكوى بذلك لمجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة.

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