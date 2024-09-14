بدون رفع العلم العراقي..الولائي محافظ البصرة:المحافظة بوابة الدعم الاقتصادي الإيراني

بدون رفع العلم العراقي..الولائي محافظ البصرة:المحافظة بوابة الدعم الاقتصادي الإيراني
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 البصرة/ شبكة أخبار العراق- رحب  الولائي محافظ البصرة اسعد العيداني بزيارة الرئيس الايراني مسعود بزشكيان للمحافظة.وقال العيداني في كلمة في المركز الثقافي النفطي الذي وصل اليه الرئيس الايراني :” ان هذه الزيارة التاريخية دليل كبير على عمق العلاقة بين ايران و العراق ، و البصرة على وجه الخصوص “.واضاف :” نسعى لان تكون البصرة بوابة لدعم الاقتصاد الإيراني.

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