بدون فعل على الأرض ..علاوي..يغرد ويسأل “أين وصل التحقيق بقتل المتظاهرين”؟

بدون فعل على الأرض ..علاوي..يغرد ويسأل “أين وصل التحقيق بقتل المتظاهرين”؟
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الخميس، بطء التحقيقات بقتل المتظاهرين.وقال علاوي عبر”تويتر”: “أين الوعود والعهود، هل من المعقول تناسي دماء اكثر من ٧٠٠ شهيد من المتظاهرين والاف الجرحى والمعاقين، ‏اين وصلت التحقيقات المزعومة في قتل المتظاهرين ؟”.وأردف: “‏من هي الجهات التي نفذت ومن هي الجهات التي امرت ؟ ‏متى تتم محاكمتهم ؟ ‏الى متى يتم التستر على الجناة؟”.يذكر ان علاوي هو “صانع”العملية السياسية بحسب تصريحاته المتكررة  وهذه الطبقة هي من قتلت العراقين ودمرت البلاد.

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