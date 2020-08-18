برشلونة: إقالة المدرب كيكي سيتين بشكل رسمي

برشلونة: إقالة المدرب كيكي سيتين بشكل رسمي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن نادي برشلونة الإسباني، إقالة مدربه كيكي سيتين بشكل رسمي، بعد ايام من الخروج الاوروبي.وقال النادي الكتالوني في بيان مقتضب نشره على الموقع الرسمي: “وافقت إدارة برشلونة على إقالة كيكي سيتين”.وأضاف البيان: “يأتي هذا القرار ضمن إعادة هيكلة الفرق الأول والتي من المقرر إقرارها بالاتفاق بين المدرب الجديد والسكرتير الفني للنادي”.واوضح انه “سيتم الإعلان عن المدرب الجديد خلال الأيام المقبلة”.وتلقى برشلونة هزيمة مذلة أمام بايرن ميونخ (8-2)، في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات نصف نهائي دوري الأبطال. 

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