برشلونة يبحث إناطة تدريب فريقه الكروي إلى هيرنانديز

برشلونة يبحث إناطة تدريب فريقه الكروي إلى هيرنانديز
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حسم تشافي هيرنانديز، مدرب السد القطري، موقفه بشأن تدريب برشلونة، خلال الموسم المقبل.وأعلن السد القطري، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تجديد عقد تشافي حتى صيف 2023.وقالت تقارير إسبانية مؤخرًا، إن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، اجتمع مع ليونيل ميسي وجوردي ألبا وجيرارد بيكيه، نجوم البارسا.وأشارت إلى أن الاجتماع لم يحضره رونالد كومان مدرب برشلونة، رغم أنه تم الحديث عن المشروع المستقبلي للنادي الكتالوني.وأوضح أن اسم تشافي هيرنانديز، ظهر في اجتماع لابورتا، مع نجوم برشلونة.

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