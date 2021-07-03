برشلونة يتعاقد مع اللأعب المصري زين العابدين

برشلونة يتعاقد مع اللأعب المصري زين العابدين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حسم برشلونة الإسباني، السبت، صفقة التعاقد مع نجم مصري لتدعيم صفوف فريق كرة اليد بالعملاق الكتالوني.وأعلن نادي الشارقة الإماراتي في بيان رسمي، موافقته على رحيل لاعبه المصري الدولي علي زين العابدين، إلى برشلونة الإسباني، في الموسم الجديد.وقال الشارقة في بيانه: “الشارقة يوافق على عرض نادي برشلونة الأسباني، للتعاقد مع لاعبه النجم المصري علي زين العابدين”.ويعد علي زين أحد أبرز اللاعبين في تشكيلة منتخب مصر الذي حصل على المركز السابع في بطولة كأس العالم لكرة اليد خلال شهر كانون الثاني الماضي.وبدأ صاحب 29 عاما، مسيرته في كرة اليد مع النادي الأهلي، كما خاض تجربة مميزة مع الشارقة الإماراتي. 

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