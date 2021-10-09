برشلونة يحتفي بميسي ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الأفضل بعام 2021

برشلونة يحتفي بميسي ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الأفضل بعام 2021
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حرص نادي برشلونة الإسباني، على تهنئة ليونيل ميسي، نجم وأسطورة الفريق السابق ولاعب باريس سان جيرمان الحالي، بتواجده ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الأفضل بعام 2021.وكشفت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، عن أسماء المرشحين الـ 30، والتي تعلنهم تباعًا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.وعقب إعلان المجلة الفرنسية عن تواجد اسم ميسي بين المرشحين للجائزة، تغنى الحساب الرسمي لنادي برشلونة بموقع “تويتر”، بتواجد أسطورة النادي السابق فيها.وكتب البارسا: “ليو ميسي من بين المرشحين لجائزة أفضل لاعب (البالون دور)، حظًا موفقًا ليو”.جدير بالذكر أن برشلونة يضم لاعبًا ضمن المرشحين للجائزة، وهو الإسباني الشاب بيدري، والذي ينافس على جائزتي أفضل لاعب شاب وأفضل لاعب بعام 2021.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *