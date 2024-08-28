برشلونة يحقق انتصاراً شاقا على رايو فاليكانو

برشلونة يحقق انتصاراً شاقا على رايو فاليكانو
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- حقق برشلونة انتصارا شاقا بنتيجة (2-1)، على رايو فاليكانو، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الليغا، في معقل الأخير ملعب “تيريزا ريفيرو”.سجل هدفي برشلونة بيدري وداني أولمو في الدقيقتين 60 و82، بينما أحرز أوناي لوبيز الهدف الوحيد لرايو فاليكانو في المباراة.وبهذا الانتصار قفز برشلونة لصدارة جدول ترتيب الليغا برصيد 9 نقاط من 3 مباريات (علامة كاملة)، بينما تجمد رصيد رايو فاليكانو عند 4 نقاط في المركز الثامن.

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