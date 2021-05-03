برشلونة يسعى بالفوز على لقب الدوري الإسباني

برشلونة يسعى بالفوز على لقب الدوري الإسباني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حافظ فريق برشلونة على آماله بالمنافسة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، بعدما حقق فوزا مثيرا على مضيفه فالنسيا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد، على ملعب “ميستايا” معقل “الخفافيش”.ويأتي برشلونة ثالثا في الليغا بفارق المواجهات المباشرة خلف غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب نفس الرصيد من النقاط 74 ليحتل الوصافة، بعدما حقق فوزا مثيرا على ضيفه أوساسونا، بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء السبت الماضي، على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو” معقل الفريق الملكي.ويتصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة مع تبقى 4 جولات على نهاية الموسم الجاري، بعدما تغلب الروخي بلانكوس على مضيفه إلتشي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي، على ملعب “مانويل مارتينيز فاليرو”، فيما يحتل فريق إشبيلية المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة.
وجاء ترتيب الدوري الإسباني، كالتالي:

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