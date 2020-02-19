برشلونة يعود للتدريبات استعداداً لمواجهة إيبار

برشلونة يعود للتدريبات استعداداً لمواجهة إيبار
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- عاد برشلونة للتدريبات الجماعية، عقب حصول لاعبيه على راحة لمدة يومين بعد الفوز على خيتافي (2-1) السبت الماضي في الجولة الـ24، استعداداً لمباراة إيبار.وشهد التدريب مشاركة جميع لاعبي الفريق الأول المتاحين، بالإضافة للاعبي الفريق الرديف الرباعي: رونالد أراوخو ومونتشو وريكي بويج وأنسو فاتي.وستقام المباراة امام إيبار يوم السبت المقبل على ملعب الكامب نو، في الجولة الـ25. 

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