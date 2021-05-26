برشلونة يلتقي مدريد في كأس السوبر الإسباني مطلع عام 2022

برشلونة يلتقي مدريد في كأس السوبر الإسباني مطلع عام 2022
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن نادي برشلونة رسميًا، أمس الثلاثاء، أنه سيلتقي مع ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني مطلع عام 2022.وتتكون بطولة كأس السوبر الإسباني من 4 فرق، هم “بطل الليغا ووصيفه، وبطل الكأس ووصيفه”.وحصد برشلونة لقب كأس ملك إسبانيا، بينما حل ريال مدريد وصيفًا في الليغا، وبالتالي سيلتقيان في نصف النهائي.ويلتقي أتلتيكو مدريد بطل الليغا، مع أتلتيك بيلباو وصيف الكأس، على أن تجمع المباراة النهائية الفائزيْن من مباراتي نصف النهائي.وحصد أتلتيك بيلباو لقب كأس السوبر في نسخته الأخيرة، بعدما تغلب على برشلونة في المباراة النهائية. 

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