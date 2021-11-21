برلمان الإقليم:أمر معيب جداً على بغداد وأربيل السكوت عن الجرائم التركية

برلمان الإقليم:أمر معيب جداً على بغداد وأربيل السكوت عن الجرائم التركية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت عضو برلمان إقليم كردستان شادي نوزاد، الأحد، أن السكوت على الجرائم التركية التي ترتكب في مناطق وقرى الإقليم ومنها استخدام الأسلحة الكيمياوية أمر معيب جدا.وقالت نوزاد في حديث صحفي، إن “السكوت على قصف قرى كردستان من قبل الجانب التركي وبالأسلحة الكيميائية أمر معيب ومخجل بالنسبة لحكومتي بغداد وأربيل، ويجب الوقوف عنده من قبل البرلمان المقبل”، موضحة أن “ماتقوم به تركيا هو جريمة دولية ينبغي أن تحاسب عليها”.وكان البرلمان التركي قد اثار الأسبوع الماضي، قضية استخدام القوات التركية للأسلحة الكيمياوية خلال عملياتها ضد حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.يذكر ان القيادي في حزب العمال الكردستاني (PKK) كاوة شيخ موس كشف في، (13 تشرين الثاني 2021) عن قيام القوات التركية باستخدام الأسلحة الكيمياوية خلال عملياتها العسكرية الجارية داخل الأراضي العراقية، مشيرا الى أن الحزب ارسل وثائق وادلة الى منظمات دولية تؤكد ذلك. 

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