برلمان الإقليم: الحكومة المقبلة “توافقية”

برلمان الإقليم: الحكومة المقبلة “توافقية”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المستشار الإعلامي لبرلمان إقليم كردستان طارق جوهر، الاثنين، أن اليومين المقبلين سيشهدان تغييرا في الخارطة السياسية.وقال جوهر في تصريح  صحفي، إن “الساعات المقبلة ستشهد تغيير الكثير من الملفات الحاسمة، في ظل الحراك القائم”.وأضاف أن “شكل العملية السياسية سيخضع للمصالح والصفقات الخارجية، وبالتالي نتوقع العودة للتوافق في إدارة الحكومة المقبلة”.وزار وفد مكون من رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي مدينة النجف والتقوا بزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر. 

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