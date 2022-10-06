برلمان الإقليم يمدد دورته الخامسة مقابل أعتراض ثلاثة أحزاب كردية

برلمان الإقليم يمدد دورته الخامسة مقابل أعتراض ثلاثة أحزاب كردية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صادق برلمان كردستان العراق، اليوم الخميس، على تمديد دورته الخامسة.وقال مصدر برلماني، ان “البرلمان الكردستاني صادق اليوم على مشروع تمديد دورته الحالية “الدورة الخامسة” بأغلبية الاصوات لسنة وثلاثة أشهر”.وأضاف ان “الكتل المعارضة (العدل الكردستانية، الاتحاد الاسلامي الكردستاني، الجيل الجديد، ونواب مستقلون) عبروا عن رفضهم تمديد عمر البرلمان الكردستاني”.وفي السياق ذاته، اكد المصدر، ان “الكتل المعارضة عقدت مؤتمراً صحفياً مشتركاً، لتوضح رفضها تمديد عمر البرلمان الكردستاني”.واتهمت الكتل المعارضة أحزاب إئتلاف الحكم في الإقليم بمحاولة الإلتفاف على المدد القانونية للبرلمان والحكومة.

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