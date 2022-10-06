برلمان الإقليم يمدد دورته الخامسة مقابل أعتراض ثلاثة أحزاب كردية

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
سكك العراق:التعاقد مع شركة إيطالية لربط ميناء الفاو بتركيا
الكاظمي والخصاونة يؤكدان على أهمية الرَّبط الكهربائي بين العراق والأردن
المالية النيابية:موازنة 2023 ستقر بعد تشكيل الحكومة المقبلة
وزير النفط:العراق لن يتأثر بإتفاق “أوبك+” لخفض الإنتاج النفطي
وزير الزراعة يدعو الشركات الكندية للاستثمار الزراعي في العراق
-
- رياضية
اعتماد 18 فريقاً في منافسات الدوري الممتاز للموسم 2023- 2024 من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم
الاتحاد الآسيوي للملاكمة يؤكد على قدرة العراق لاستضافة بطولة آسيا لفئة الأشبال
الاتحاد العراقي لكرة القدم يحدد موعد إنطلاق الدوري الممتاز
مانشستر سيتي يدفع ملايين الدولارات مقابل بقاء هالاند في فريقه لغاية 2027
نادي النجف يتعاقد مع البرازيلي برونو باولو
-
- تحقيقات
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN