برلمان الحلبوسي يستجيب لطلب إيران ونصرالله بطرد القوات الأمريكية من العراق

برلمان الحلبوسي يستجيب لطلب إيران ونصرالله بطرد القوات الأمريكية من العراق
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفع مجلس النواب، الاحد (05 كانون الثاني 2020)، رفع جلسته الاستثنائية بشأن الغاء الاتفاقية الأمنية مع واشنطن إلى السبت المقبل.وقال الحلبوسي خلال الجلسة، إن “الجلسة ترفع إلى السبت المقبل”.وصوت مجلس النواب على خروج جميع القوات الاجنبية والامريكية من العراق، والغاء دور التحالف الدولي في العراق، بالإضافة إلى  الغاء الاتفاقية الامنية مع امريكا من قبل الحكومة العراقية،وصوت البرلمان أيضا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.وجاء تصويت البرلمان العراقي استجابة للطلب الايراني  وحسن نصرالله اليوم بطرد القوات الامريكية بعد مقتل سليماني والمهندس على حساب العراق ومستقبله .

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