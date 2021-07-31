برلمان كردستان:التعاون الأمني بين بغداد وأربيل ممتاز جداً

برلمان كردستان:التعاون الأمني بين بغداد وأربيل ممتاز جداً
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة البيشمركة والداخلية في برلمان إقليم كردستان سعيد مصطفى، اليوم السبت، أن التعاون الأمني الأخير بين بغداد وأربيل ممتاز جدا.وقال مصطفى في حديث صحفي: إن “الأجهزة الأمنية في الإقليم ساعدت الأجهزة الأمنية في الحكومة الاتحادية في إلقاء القبض على مجموعة من المتهمين الخطيرين الذي ارتكبوا جرائم إرهابية وجنائية مختلفة”.وأضاف أن “هذا التعاون هو ثمرة العلاقات المميزة حاليا بين الحكومتين”، مؤكدا ان “الأجهزة الأمنية في الإقليم تحترم قرارات السلطات القضائية، وأي أمر قضائي يصدر من أي محكمة عراقية يتم تعميمه على الأجهزة الأمنية المختلفة في كردستان للتحرك الفوري وإلقاء القبض على المطلوبين”.وأشار إلى أن “هناك مطلوبين بسبب رأي سياسي أو إعلامي، وهؤلاء يتم التحفظ على تسليمهم أحياناً، لأن الإقليم يعتبر الملاذ الآمن لكل من يلجأ إليه باستثناء المجرمين، ويرفض اعتقال الأشخاص بسبب رأي معين، وعلى أمل التصالح مع الجهات المختلفة لايتم تسليمهم بعكس المجرمين والقتلة الذين يتم تسليمهم على الفور”.وسلم جهاز مكافحة إرهاب إقليم كردستان عددا من المطلوبين المتهمين للحكومة الاتحادية بينهم المتهم بتفجير سوق الوحيلات في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد.

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