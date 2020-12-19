برلمان كردستان:المباحثات بين بغداد وأربيل بشأن الخلاف المالي مازالت مستمرة

برلمان كردستان:المباحثات بين بغداد وأربيل بشأن الخلاف المالي مازالت مستمرة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو برلمان إقليم كردستان، عثمان كريم، السبت (19 كانون الأول، 2020)، اخر التطورات بشأن مفاوضات الحكومة المركزية في بغداد والوفد الكردي، للتوصل إلى حل نهائي للخلافات العالقة بين الطرفين.وقال كريم في حديث  صحفي، إن “وفد حكومة الإقليم برئاسة قوباد طالباني ما يزال موجوداً في بغداد ومستمراً بإجراء النقاشات والحوارات مع الحكومة المركزية لحل كل الخلافات العالقة بين الطرفين”.واضاف أن “المفاوضات بتقدم مستمر ولا صحة لوجود تراجع فيها أو رفض بغداد التوصل لاتفاق شامل بين الطرفين”، مبينا أن “هنالك تفاهمات جيدة تتعلق بموافقة الإقليم على تسليم النفط وعائدات المنافذ للحكومة الاتحادية”.واشار كريم إلى أن “زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى تركيا، وبروز أزمة سياسية جديدة بعد تسرب النسخة الأولية للموزانة اثرا على سير المباحثات بين الطرفين”.واوضح أن “نقطتين خلافتين لم يتم حسمهما في المفاوضات، الأولى: تتمثل بحقوق الشركات النفطية العاملة في الإقليم، والثانية: بالديون التي بذمة الإقليم والبالغة حوالي 27 مليار دولار ومن يتولى دفعها في حال سلم الإقليم جميع عائداته المالية”.وكان المكتب الاعلامي لنائب رئيس حكومة اقليم كردستان، قوباد طالباني، اكد الخميس (17 كانون الأول 2020)، استمرار المباحثات بين حكومتي الاقليم والاتحادية بشأن الملفات العالقة بين الطرفين.وقال المكتب الاعلامي لنائب رئيس حكومة اقليم كردستان، في بيان ، ان “المباحثات بين حكومتي الاتحادية والاقليم بشأن المستحقات المالية لموظفي كردستان مازالت مستمرة”.ولفت البيان الى ان “عضوين من الوفد المفاوض عادا الى مدينة اربيل لاتمام بعض المهام الرسمية لدوائرهما، وسيعودان الى بغداد”.واكد ان “المباحثات بين بغداد واربيل مازالت مستمرة ولم تنتهي لحد الان”.

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