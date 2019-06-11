برلمان كردستان يصوت على تسمية مسرور بارزاني رئيسا للحكومة

برلمان كردستان يصوت على تسمية مسرور بارزاني رئيسا للحكومة
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أربيل/شبكة أخبار العراق- صوت برلمان إقليم كردستان، الثلاثاء، على تسمية مسرور بارزاني رئيسا لحكومة إقليم كردستان.وقال مصدر برلماني كردي، إن “برلمان كردستان عقد اليوم، جلسة اعتيادية لتسمية المرشح لتشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كردستان”.وأضاف المصدر، أن “فالا فريد الرئيسة المؤقتة للبرلمان طرحت اسم مرشح كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني مسرور مسعود مصطفى بارزاني كمرشح لتشكيل الحكومة الجديدة”.وتابع، أن “البرلمان صوت بـ87 من مجموع 97 برلمانيا على تسمية مسرور مسعود مصطفى بارزاني لتشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم”.وأشارت رئيسة برلمان كردستان، إلى أن “رئاسة البرلمان سترسل هذا القرار الى رئيس الاقليم، اليوم، لاصدار مرسوم اقليمي بتكليف مسرور بارزاني بتشكيل الحكومة الجديدة لخدمة ابناء شعب كردستان بجميع مكوناتهم”.يذكر ان مسرور هو أبن عم نيجيرفان البارزاني رئيس الإقليم.

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