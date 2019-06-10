برلمان كردستان يقرر إبقاء جلسته مفتوحة لتكليف مسرور برئاسة الحكومة

برلمان كردستان يقرر إبقاء جلسته مفتوحة لتكليف مسرور برئاسة الحكومة
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- قرر برلمان اقليم كردستان العراق، الاثنين، ابقاء جلسته مفتوحة الى يوم غد الثلاثاء لتكليف مسرور البارزاني بتشكيل حكومة الاقليم.وقالت رئيسة البرلمان فالا فريد في كلمة لها عقب انتهاء مراسم تنصيب رئيس اقليم كردستان نجيرفان البارزاني، إن “جلسة برلمان اقليم كردستان ستبقى مفتوحة الى الساعة الـ11 من يوم غد الثلاثاء من اجل اكمال فقرات جلسة اليوم وهي تكليف مسرور البارزاني بتشكيل حكومة الاقليم”.ودعت فريد اعضاء برلمان الاقليم إلى “حضور جلسة الغد وفق الوقت المقرر لها لاكمال بنود جلسة اليوم”.وكان برلمان اقليم كردستان العراق اقام، اليوم الاثنين، مراسم تنصيب نجيرفان البارزاني رئيساً للاقليم بحضور سياسي ودولي.

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