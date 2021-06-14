برلمان كردستان:107 مليار دينار شهريا تدخل خزينة الإقليم من أصل 300 مليار عن إيرادات المنافذ

برلمان كردستان:107 مليار دينار شهريا تدخل خزينة الإقليم من أصل 300 مليار عن إيرادات المنافذ
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أربيل/شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة المالية ببرلمان كردستان عمر كولبي، الاثنين، عن خسائر مالية كبيرة في المنافذ الحدودية بإقليم كردستان نتيجة عمليات الهدر والتهريب واستحواذ الشركات على الموارد، حسب قوله.وقال كولبي في مؤتمر صحفي، إنه أجرى “خلال شهر تشرين الأول من العام الماضي ولغاية شهر حزيران من العام 2021 متابعة دقيقة لواردات جميع المنافذ الحدودية في اقليم كردستان بالاعتماد على عدة مصادر موثوقة”، مبيناً أن “هناك خسائر وهدر كبير واستحواذ للشركات على الموارد المالية في المنافذ الحدودية“.وأوضح كولبي أن “واردات المنافذ الحدودية بإقليم كردستان التي تصل خزينة حكومة الاقليم هي 107 مليار دينار شهرياً، في حين أن الواردات الحقيقية للمنافذ الحدودية  تقدر بـ 300 مليار دينار”، مشيرا الى أن حجم الخسائر وهدر الاموال في كل شهر تقدر بـ 193 مليار دينار“.وأضاف أن حجم الواردات السنوية التي تصل لخزينة حكومة الاقليم سنويا تقدر بـ 1 تريليون و290 مليار دينار، في حين أنه كان من المفترض أن تصل حجم الواردات الى 3 تريليونات و600 مليار دينار سنويا”، لافتا الى أن “حجم الهدر والتهريب والاموال التي تستحوذ عليها الشركات تقدر بـ2 ترليون و309 مليار دينار سنويا في المنافذ الحدودية”.

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