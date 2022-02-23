برنامج الأغذية العالمي:مليوني عراقي يعانون سوء التغذية

برنامج الأغذية العالمي:مليوني عراقي يعانون سوء التغذية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف برنامج الأغذية العالمي، الأربعاء، عن أن قرابة 2 مليون عراقي يعانون من قلة استهلاك الغذاء، مشيراً إلى أن 7% من العائلات تبنت استراتيجيات التأقلم مع شح الغذاء المشابه لفترات الطوارئ.وقال ممثل البرنامج في العراق علي رضا قريشي في حديث لصحيفة “الصباح” الرسمية ، إن “التقديرات الحالية من نظام متابعة الجوع الخاص بالبرنامج بينت أنه في شهر كانون الثاني من هذا العام هناك قرابة 2 مليون عراقي يعانون من قلة استهلاك الغذاء، بينما هناك ما يزيد على 7% من العائلات التي تتبنى ستراتيجيات التأقلم مع شح الغذاء المشابه لفترات الطوارئ”.وأضاف، أن “انخفاض قيمة الدينار أثر في القدرة الشرائية للمجتمعات الهشة، بعد ارتفاع أسعار المواد الأساسية الغذائية وغير الغذائية بضمنها دقيق الحنطة والزيت النباتي”، مشيراً إلى أن “معدلات الحصاد المنخفضة في المناطق التي تعتمد على مياه الأمطار كمصدر للري خلال الموسم الزراعي 2020-2021، قد فاقمت من أزمة انهيار العملة المحلية”.وتابع، أنه “مع تفاقم الظروف الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بجائحة كورونا بنسبة 11.7 %، فإن قرابة الـ31.7 % من العراقيين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد، بحسب تقرير وزارة التخطيط بدعم من اليونيسيف والبنك الدولي، ومبادرة أوكسفورد للفقر والتنمية البشرية في تموز من العام الماضي”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *