برهم صالح وعبد المهدي يستقبلان أبو الغيط والأول يتحدث أكثر من الثاني بشأن استقرار العراق

برهم صالح وعبد المهدي يستقبلان أبو الغيط والأول يتحدث أكثر من الثاني بشأن استقرار العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، الثلاثاء (3 أيلول 2019)، امين عام الجامعة العربية، احمد أبو الغيط.وذكر المكتب الإعلامي لعبد المهدي، في بيان مقتضب ، إن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، استقبل اليوم امين عام الجامعة العربية احمد أبو الغيط”.وكان رئيس الجمهورية، برهم صالح، قد استقبل الثلاثاء (3 أيلول 2019) الامين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والوفد المرافق له”.وأضاف البيان، انه “في نقاش مستفيض بشأن مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في داخل العراق والمنطقة بيّن الرئيس أن الجهود السياسية والأمنية في العراق وبعد الانتصار على داعش تتركز على العمل من أجل أن يكون النصر ناجزاً ونهائياً بالقضاء على العصابات الإرهابية، وتكريس بيئة استقرار أمني وسياسي واجتماعي تساعد في التقدم بمشاريع البناء والإعمار، وتطوير البنى الاقتصادية والخدمية في البلاد”.وأكد رئيس الجمهورية، وفقا للبيان، “النظرة الوطنية العراقية المسؤولة تجاه المشكلات الدولية والإقليمية في المنطقة والقاضية بالعمل المشترك مع الجميع من أجل سلام المنطقة واستقرارها والنأي بالعراق عن سياسة المحاور”.وأشار الرئيس إلى أن “العراق بموقفه هذا يعضّد أي جهد من شأنه أن يخفف حدة التوترات التي تنذر بخطرها الجميع”.وشدد على “أهمية دور جامعة الدول العربية في تنسيق وتوحيد الرؤى بين الدول الأعضاء وبما من شأنه إنهاء التوترات وإيجاد حلول للأزمات”، مؤكداً “دعم العراق هذه الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ويعضد فرص البناء والتعاون والعمل المشترك”.ومن جانبه قدم أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط “عرضاً لرؤية جامعة الدول العربية لمجمل الأوضاع والتطورات على الساحة العربية والإقليمية والسبل الكفيلة بالحفاظ على السلام فيها”.وأشاد أبو الغيط بـ”الدور الذي يقوم به العراق من أجل تعزيز وتفعيل منظومة العمل العربي المشترك وبما يعزز فرص الأمن والاستقرار في المنطقة”، مؤكدا “اهمية تعزيز التقدم الأمني الحاصل في العراق بعد دحر الإرهاب الداعشي وقيمة هذا النصر والتضحيات التي قدمها العراقيون في حفظ أمن المنطقة ككل”.

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