برهم صالح يؤكد لبومبيو “حماية البعثة الأمريكية” من جراء اقتحام ميلشيات الحشد للسفارة الأمريكية

برهم صالح يؤكد لبومبيو “حماية البعثة الأمريكية” من جراء اقتحام ميلشيات الحشد للسفارة الأمريكية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستحمي كل رعاياها في العراق، وذلك على خلفية الاحتجاجات أمام سفارة واشنطن في المنطقة الخضراء، وسط بغداد.وذكرت الخارجية الأميركية، في بيان لها، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح، أكد في مكالمة هاتفية مع بومبيو على ضمان حماية البعثة الأميركية في العراق”.وأضاف البيان، أن “بومبيو بحث أحداث سفارة بغداد مع رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، فيما أكد أن الولايات المتحدة ستحمي كل رعاياها في العراق”.ودعا عبد المهدي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، المحتجين من ميليشيات الحشد  أمام السفارة الأميركية إلى المغادرة فورا، والابتعاد عن السفارات والممثليات الأجنبية.وشارك بالتظاهرات المنددة بالقصف الامريكية، أمام السفارة الامريكية، الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، والأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، ورئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض، ونائبه أبو مهدي المهندس، ونائب الأمين العام لسرايا الخراساني، حامد الجزائري واكرم الكعبي وعلي الياسري، فيما رفع عضو مجلس النواب، عن كتلة الصادقون النيابية، حسن سالم، علمي الحشد الشعبي وكتائب حزب الله على السياج الخارجي للسفارة.

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