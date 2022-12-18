برهم صالح يطالب بتخصيص”فوج” حماية له

برهم صالح يطالب بتخصيص”فوج” حماية له
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب السابق جاسم محمد جعفر، الأحد، طلب رئيس الجمهورية السابق برهم صالح بتخصيص الفوج الرئاسي الرابع من اللواء الرئاسي لغرض حمايته، عادا مطلب برهم صالح بغير المنطقي. وقال جعفر في تصريح  صحفي، إن “القانون حدد لرؤساء الجمهورية السابقين عددا من الحمايات تكريما لهم ولا يجيز القانون أية استثناءات بهذا الخصوص”. وأضاف ان “مطالبة رئيس الجمهورية السابق برهم صالح بتخصيص الفوج الرئاسي الرابع لغرض حمايته بحجة شعوره بعدم الأمان غير منطقي وانما لأجل (التفاخر) الشخصي”. وكانت مصادر مطلعة ووسائل اعلام كشفت في وقت سابق، عن مطالبة رئيس الجمهورية السابق برهم صالح بتخصيص الفوج الرابع من اللواء الرئاسي والذي يبلغ قوامه ( ٥١٧ ضابط ومقاتل بكافة التجهيزات والآليات والاسلحة والمعدات ) لحمايتة في مقر إقامته بمحافظة السليمانية.

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